Batatais promove evento especial com foco em saúde, acolhimento e empreendedorismo feminino

Em alusão ao Outubro Rosa, Batatais recebe nos próximos dias 20 e 21 de outubro a primeira edição da “Conexão Rosa — Cuidar, inspirar e transformar juntas”, uma ação de cuidado, escuta e transformação voltada à saúde da mulher e ao fortalecimento do protagonismo feminino.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com a Câmara Municipal e o Sebrae-SP.

No dia 20, segunda-feira, a iniciativa acontece das 16h às 19h, no Espaço Cultural Legislativo. No dia 21, o cenário será a praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, em frente à Prefeitura, com ações nos períodos da manhã e tarde.

O evento integra uma programação sensível e inovadora, que vai além da prevenção ao câncer de mama, celebrando também o poder do empreendedorismo como ferramenta de autonomia e reconstrução de vidas.

SAÚDE, BEM-ESTAR E ESCUTA ATIVA

A programação do Conexão Rosa contempla rodas de conversa sobre a saúde da mulher, com espaço para esclarecimento de dúvidas, troca de experiências e acolhimento. Haverá ainda sessões de massagem, momentos de descontração e atividades voltadas ao bem-estar físico e emocional.“

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOBRE RODAS

Um dos grandes destaques da ação será a presença do novo Sebrae Móvel, que vai oferecer atendimento gratuito e personalizado para quem deseja iniciar ou aprimorar seu próprio negócio.Moderno, tecnológico e interativo, o Sebrae Móvel é um verdadeiro escritório sobre rodas com 9,5 metros de comprimento e 6 metros de altura, equipado com:

Computadores com internet e ar-condicionado

Materiais informativos

Mesa de atendimento

Seis estações digitais com TVs touchscreen, tablets de realidade aumentada e óculos de realidade virtual

Por meio de recursos de realidade aumentada, os visitantes poderão vivenciar uma jornada digital imersiva, que une tecnologia e capacitação, permitindo visualizar caminhos possíveis para empreender com criatividade, planejamento e inovação. Além disso, os consultores do Sebrae vão orientar sobre planejamento empresarial, finanças, marketing, vendas, inovação, sustentabilidade, formalização e acesso a crédito. Tudo de forma gratuita, por ordem de chegada.