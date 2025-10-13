O acidente aconteceu na tarde deste domingo (12). Segundo os bombeiros, a ocorrência aconteceu na região rural do município, no Jardim Barragem IV. De acordo com a Polícia Civil, foi solicitada perícia.

De acordo com as informações, chovia forte na região quando o veículo voltava de um clube e tentou atravessar uma ponte. O carro derrapou e acabou caindo dentro de um rio, ficando submerso com as rodas para cima.

Segundo o relato, os bombeiros encontraram o veículo parcialmente submerso. Moradores já haviam retirado as vítimas de dentro do carro e colocado os corpos às margens do rio.

A criança de 12 anos que sobreviveu conseguiu quebrar o vidro do carro e pedir ajuda para pessoas que passavam por ali.

De acordo com os bombeiros, no momento do acidente a região era atingida por uma tromba d’água, o que aumentou o volume da correnteza. Além disso, o acesso ao local foi difícil pela lama e quantidade da chuva. Carro ficou quase completamente submerso após acidente que matou sete pessoas em Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

