Cinco crianças e dois adultos morrem após carro cair de ponte quando retornavam de clube em Goiás, dizem bombeiros
Um acidente matou cinco crianças e dois adultos após um carro cair de uma ponte em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo atravessava uma ponte estreita e derrapou devido à chuva. O carro levava oito ocupantes, apenas uma criança sobreviveu.
Ninguém foi identificado, portanto o g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde da criança que sobreviveu. O Corpo de Bombeiros informou que ela foi encontrada consciente, orientada, com escoriações e foi encaminhada para a UPA Mansões Odisseia.
O acidente aconteceu na tarde deste domingo (12). Segundo os bombeiros, a ocorrência aconteceu na região rural do município, no Jardim Barragem IV. De acordo com a Polícia Civil, foi solicitada perícia.
De acordo com as informações, chovia forte na região quando o veículo voltava de um clube e tentou atravessar uma ponte. O carro derrapou e acabou caindo dentro de um rio, ficando submerso com as rodas para cima.
Segundo o relato, os bombeiros encontraram o veículo parcialmente submerso. Moradores já haviam retirado as vítimas de dentro do carro e colocado os corpos às margens do rio.
A criança de 12 anos que sobreviveu conseguiu quebrar o vidro do carro e pedir ajuda para pessoas que passavam por ali.
De acordo com os bombeiros, no momento do acidente a região era atingida por uma tromba d’água, o que aumentou o volume da correnteza. Além disso, o acesso ao local foi difícil pela lama e quantidade da chuva.
Carro ficou quase completamente submerso após acidente que matou sete pessoas em Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Fonte: g1