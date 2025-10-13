“Isso significa cada vez mais uma distância maior da população, porque quanto menos transparente você é, mais distante você fica da população e a população fica sabendo menos aquilo que está acontecendo”, diz Karan.

Para Cláudia Souza Passador, especialista em gestão pública da Universidade de São Paulo (USP), as prefeituras mantém um modelo organizacional ainda ligado ao início do século passado, extremamente centralizado e, ao mesmo tempo, desconectado dos anseios e das demandas da população.

“Isso se reflete nesse ranking que aparece, justamente, o desempenho médio e ruim da maior parte das cidades na região. O que a gente percebe é que as prefeituras da região se adaptaram muito pouco ao contexto da Constituição de 88, que abre espaço pra cidadania, pra participação, empoderamento da população e processos participativos e legítimos através dos conselhos, por exemplo, de educação e de saúde”.

Segundo ela, as prefeituras estão pouco preocupadas com a prestação de contas, com a participação da população e com a tomada de decisão a partir de consultas públicas.

“Essas medidas de transparência e de participação são possíveis com o uso da tecnologia, especialmente, da inteligência artificial. As prefeituras se fecham em relação ao cidadão, em relação aos dados, em relação à transparência, o que vai na contramão de todas as tendências da gestão pública que valorizam, justamente, a produção do bem público e a qualidade do gasto público com efetividade, que traz impacto direto do uso desse recurso na vida do cidadão”.

Média geral é considerada ruim

Além da dimensão de obras públicas, o ranking analisou outros quatro pontos:

Plataformas

Administrativo e governança

Transparência financeira e orçamentária

Comunicação, engajamento e participação

A escala vai de 0 a 100 pontos, onde 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.

Na média geral, as 16 cidades analisadas obtiveram pontuação de 36,6 e foram classificadas como “ruim” , sem avanços consistentes que indiquem mudança de patamar.

Guaíra (52,8 pontos) e Ribeirão Preto (50,6 pontos) melhoraram a pontuação de 2024 para 2025 e tiveram classificação “regular”

Patrocínio Paulista (26,7 pontos) e Brodowski (26,5 pontos) ficaram, respectivamente, em penúltimo e último lugar, com pontuação considerada “ruim”

Franca manteve a quarta posição de 2024 para 2025, com 42,4 pontos