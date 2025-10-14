Semusa realiza ‘Dia D’ da Campanha de Multivacinação neste sábado (18/10)

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), promove no próximo sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação, com o objetivo de atualizar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes.

A ação acontece das 8h às 12h, em quatro unidades de saúde do município: UBS Altino Arantes, Centro de Saúde 1 (CS1), Vila Lídia e Vila Lopes.

A iniciativa é voltada para o público menor de 15 anos, que poderá colocar em dia as vacinas previstas no calendário nacional de imunização. Durante o atendimento, as equipes farão a atualização da carteira vacinal e a certificação das doses aplicadas.

Adolescentes de 15 a 19 anos também estão convidados a participar, com a oferta da vacina HPV, que protege contra o Papilomavírus Humano, uma das principais causas de câncer de colo do útero e outras doenças.

De acordo com a Semusa, o Dia D é uma oportunidade para que pais e responsáveis garantam que seus filhos estejam com todas as vacinas em dia, contribuindo para a prevenção de doenças e para a saúde coletiva. “Manter a carteira de vacinação atualizada é um ato de cuidado e responsabilidade.

A Campanha de Multivacinação é parte das ações contínuas da Semusa para fortalecer a imunização no município e reforçar a importância da prevenção como principal forma de promoção da saúde.