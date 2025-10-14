Prefeitura de Batatais lança Censo Animal 2025 para mapear cães e gatos do município

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, deu início ao Censo Animal 2025, uma importante iniciativa voltada ao levantamento da população de cães e gatos na cidade.

Realizado de forma virtual, o censo tem como objetivo mapear a quantidade de animais domésticos – sejam eles residentes em lares ou reconhecidos como animais comunitários – presentes no município. A proposta é obter dados atualizados que sirvam de base para a formulação de políticas públicas eficazes voltadas ao bem-estar animal.

De acordo com a Secretaria, o questionário foi cuidadosamente elaborado para captar informações relevantes, como o número de animais por residência, espécie, porte e situação vacinal. A iniciativa busca promover ações mais assertivas de castração, vacinação, microchipagem e demais programas de controle populacional e saúde animal.

A participação da população é fundamental. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, com o apoio dos moradores, será possível construir um panorama realista da situação animal em Batatais e, assim, desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida dos animais e da comunidade como um todo.