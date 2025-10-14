Hemocentro de Ribeirão Preto realiza campanha de doação de sangue no Claretiano

O Centro Regional de Hemoterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP), Hemocentro, realiza no dia 25 de outubro (sábado), das 7h às 12h, uma importante campanha de doação de sangue em parceria com o Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

A ação será no Prédio Pe. Jarussi, com a entrada pelo Centro de Saúde Escola, e tem como objetivo incentivar a solidariedade e contribuir para o abastecimento dos bancos de sangue que atendem a diversos hospitais da região. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, até o limite de 150 doadores.

De acordo com o Hemocentro, todo o processo segue rigorosos protocolos de segurança e boas práticas hemoterápicas, garantindo o bem-estar dos doadores e a qualidade do sangue coletado.

A iniciativa reforça o compromisso social do Claretiano com a comunidade, estimulando alunos, colaboradores e moradores da cidade a participarem de um gesto simples, mas que pode salvar vidas e renovar esperanças.

Vale lembrar que cada doação representa a oportunidade de recomeço para quem luta pela vida. É um gesto de amor e empatia que traduz o espírito solidário da comunidade acadêmica do Claretiano.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg (homens) ou 51 kg (mulheres). No dia da doação, o participante deve levar um documento oficial com foto, ter dormido bem, evitado o jejum e não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Não podem doar pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos, HIV, doença de Chagas, malária, lepra (hanseníase), câncer ou diabetes insulinodependente, bem como quem faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco.

O Hemocentro de Ribeirão Preto é responsável por coletar, processar e distribuir sangue para dezenas de unidades hospitalares, e ações como essa são fundamentais para manter os estoques em níveis adequados.

Os interessados podem conferir todas as orientações sobre a doação de sangue no site do Hemocentro: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/