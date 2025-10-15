A causa da morte foi envenenamento por chumbinho, substância ilegalmente utilizada para matar ratos. O caso aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano, mas só passou a ser investigado após a morte da professora de pilates Larissa Rodrigues, cunhada de Nathália e nora de Elizabete.

Elizabete está presa é a acusada por envolvimento na morte da nora. Segundo o Ministério Público, ela e o filho, o médico Luiz Antônio Garnica, marido de Larissa, agiram juntos no assassinato da professora.

Garnica não chegou a ser investigado pela morte da irmã e nega participação no homicídio da esposa.

Nesta quarta-feira (15), o delegado Fernando Bravo informou que vai submeter o inquérito policial ao Ministério Público.

À CBN Ribeirão, ele disse que durante a investigação ficou comprovado que Elizabete agiu sozinha na morte da filha.

“Nós investigamos a família, investigamos todas as partes envolvidas e não ficou comprovado que alguém tivesse participação nesse crime. Sempre houve a negativa da Elizabete, mas os autos provaram que ela foi a autora e que a Nathália foi envenenada“.