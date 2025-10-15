Batatais está na Feira do Empreendedor 2025
De 15 a 18 de outubro, a Estância Turística de Batatais marca presença na 14ª edição da Feira do Empreendedor, o maior evento de empreendedorismo da América Latina, promovido pelo Sebrae-SP no São Paulo Expo.
Com entrada gratuita e expectativa de +110 mil visitantes, a feira traz o tema “Inteligência Empreendedora” e deve movimentar mais de R$ 45 milhões em negócios.
Batatais participa por meio do Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana), junto com Pedregulho, Rifaina e Patrocínio Paulista
No estande do Comam, nossa cidade apresenta suas vocações econômicas, turísticas e culturais.
“Batatais tem um potencial cultural e turístico imenso, que se fortalece ainda mais quando levado a eventos como esse. Nosso objetivo é mostrar que a cidade é um destino com identidade, oportunidades e capacidade de crescimento” – Paula Machado, secretária de Cultura e Turismo.
“A participação na feira reforça o empenho da gestão municipal em promover o desenvolvimento sustentável, firmar parcerias e ampliar a visibilidade da cidade em ambientes de inovação e negócios” – Roger Montenegro, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
O evento conta com:
+50 mil m² de área
7 eixos temáticos
Mapa interativo
Transporte gratuito a partir das estações Santos-Imigrantes e São Judas (Metrô – Linha 1 Azul)
A Feira do Empreendedor é para quem quer abrir seu negócio, crescer, se capacitar, fazer networking e inovar!