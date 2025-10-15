De 15 a 18 de outubro, a Estância Turística de Batatais marca presença na 14ª edição da Feira do Empreendedor, o maior evento de empreendedorismo da América Latina, promovido pelo Sebrae-SP no São Paulo Expo.

Com entrada gratuita e expectativa de +110 mil visitantes, a feira traz o tema “Inteligência Empreendedora” e deve movimentar mais de R$ 45 milhões em negócios.