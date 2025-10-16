Prefeitura lança projeto “Artesanato Criativo de Batatais” para impulsionar inovação e valorizar os artesãos locais

A Prefeitura de Batatais, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae, lança no dia 21 de outubro, terça-feira, às 19h, o projeto “Artesanato Criativo de Batatais”.

O evento de abertura será realizado na Casa do Criador, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, e contará com a palestra “Inovação e Criatividade no Artesanato”, ministrada pela equipe técnica do Sebrae.

A iniciativa tem como principal objetivo capacitar e apoiar os artesãos locais no uso de tecnologia e inovação, promovendo a agregação de valor aos produtos, o fortalecimento da identidade artesanal do município e a ampliação das oportunidades de mercado. Embora voltado prioritariamente aos artesãos de Batatais, o projeto é aberto a todos os interessados na temática.

Ao longo do mês de novembro, a programação incluirá oficinas, mentorias e ações colaborativas que visam impulsionar o desenvolvimento da economia criativa no município.

Entre as atividades previstas estão:

– Oficina “Artesanato & Tecnologia” – voltada à capacitação prática dos participantes, com conteúdos sobre fotografia de produtos com celular, criação de catálogos digitais no WhatsApp Business, design de etiquetas e embalagens em aplicativos gratuitos, e storytelling para valorizar a história e o significado das peças produzidas.

– Mentoria em Gestão Criativa – abordará temas como precificação, marketing digital, formalização como MEI e acesso a crédito, com possibilidade de acompanhamento individual para os participantes que desejarem aprofundar o aprendizado.

– Criação da Rede “Artesanato Criativo Batatais” – grupo digital colaborativo que funcionará como um espaço de troca de informações, oportunidades e experiências, fortalecendo o senso de comunidade entre os artesãos.

Além disso, o projeto prevê o desenvolvimento de uma Marca Coletiva – um selo identificador dos produtos locais – que contribuirá para posicionar Batatais como referência regional em economia criativa e turismo cultural.

Com o apoio técnico e metodológico do Sebrae, o “Artesanato Criativo de Batatais” reafirma o compromisso da Prefeitura com o fomento ao empreendedorismo, à geração de renda e à valorização do talento batataense, unindo inovação, cultura e desenvolvimento econômico em uma ação transformadora.