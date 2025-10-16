Prefeitura de Batatais reforça campanha de conscientização sobre o uso responsável da água

A Prefeitura de Batatais intensifica as ações de conscientização sobre o uso racional da água com a campanha “Água desperdiçada não volta para a torneira”. A iniciativa alerta a população para a necessidade de economizar e adotar hábitos sustentáveis no consumo diário, especialmente durante o período de estiagem.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, o volume de água consumido no município tem atingido o limite da capacidade de produção, comprometendo o abastecimento em diversos bairros. A campanha busca sensibilizar os moradores sobre a importância da colaboração de todos para evitar o desperdício e garantir o fornecimento regular à população.

Entre as principais orientações estão evitar banhos longos, fechar a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa a louça, reaproveitar a água da máquina de lavar, consertar vazamentos rapidamente e não utilizar mangueiras para lavar calçadas ou veículos. Simples atitudes podem representar uma grande economia de água e contribuir para o equilíbrio do sistema de abastecimento.

A Prefeitura reforça que água não tem como fabricar, mas tem como economizar, e que o uso consciente é fundamental para preservar esse recurso essencial à vida e ao bem-estar de toda a comunidade.