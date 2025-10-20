Prefeitura de Batatais leva serviços e cuidados às mulheres da zona rural com o projeto ‘Prefeitura com Elas’

A Prefeitura de Batatais realiza, na próxima quinta-feira, 23 de outubro, das 7h às 12h30, a segunda edição do projeto “Prefeitura com Elas”, uma iniciativa que leva serviços, orientações e cuidados às mulheres da zona rural. Desta vez, o trajeto contemplará a continuação do percurso da Fazenda Santana do Estreito, ampliando o alcance das ações junto às comunidades do campo.

O projeto é resultado de uma ação integrada entre as Secretarias Municipais de Políticas para Mulher, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade; Saúde; Assistência Social e Cidadania; Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, além do apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

O objetivo é aproximar os serviços públicos das áreas mais afastadas, garantindo atendimento integral, orientação sobre direitos, prevenção à violência contra a mulher e cuidados de saúde, além de promover ações socioambientais voltadas à qualidade de vida e à cidadania.

Durante a programação, serão oferecidos atendimentos médicos e vacinação, aferição de pressão arterial, orientações de saúde preventiva, informações sobre o Botão do Pânico e a Patrulha Maria da Penha. Também haverá o apoio da equipe volante da Assistência Social, orientações sobre o bem-estar animal e distribuição de materiais educativos sobre prevenção à violência e canais de denúncia.

Segurança e proteção às mulheres

O Botão do Pânico é um aplicativo desenvolvido pela Prefeitura para garantir respostas rápidas em situações de emergência, sendo disponibilizado às vítimas de violência doméstica. A ferramenta permite acionar imediatamente a Guarda Civil Municipal, enviando a localização via GPS e outras informações que possibilitam uma intervenção mais ágil e eficaz. A Patrulha Maria da Penha atua na proteção de mulheres sob medida protetiva ou em situação de risco iminente, com viaturas disponíveis 24 horas, atendimento telefônico e acompanhamento constante das vítimas. Atualmente, cerca de 60 mulheres em Batatais são monitoradas pela GCM com o apoio dessas ferramentas.

Compromisso com a igualdade e o cuidado

A ação itinerante “Prefeitura com Elas” é uma iniciativa que constrói pontes entre o poder público e as comunidades, fortalecendo a rede de apoio às mulheres e promovendo inclusão, cidadania e respeito. Com ações integradas e contínuas, a administração municipal reafirma seu compromisso em proteger os direitos das mulheres e garantir um ambiente mais seguro, justo e igualitário para todas — da cidade e do campo.