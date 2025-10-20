Força-tarefa contra a dengue visita mais de 3 mil imóveis e remove 10 toneladas de possíveis criadouros

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa os resultados da primeira edição do projeto “Sextou Contra a Dengue”, força-tarefa realizada nesta sexta-feira com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Em apenas algumas horas de ação, a mobilização resultou em 3.048 imóveis visitados e na retirada de quase 10 toneladas de materiais inservíveis — potenciais criadouros do mosquito. A operação foi realizada nos bairros Castelo e Alto da Bela Vista, marcando o início de uma campanha que será contínua e realizada todas as sextas-feiras, abrangendo diferentes regiões do município.

A força-tarefa reuniu uma equipe multissetorial composta por cerca de 100 servidores públicos, com apoio logístico da Prefeitura. As equipes percorreram casa a casa, orientando moradores, identificando focos de proliferação e recolhendo objetos descartados como pneus, lonas, garrafas e pratos de vasos. Os materiais foram colocados nas calçadas, e recolhidos por caminhões da administração municipal.

A próxima edição do “Sextou Contra a Dengue” já está programada e contemplará os bairros Vila Cruzeiro e Vila Maria.

A Semusa reforça que o combate ao Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos e que o trabalho não termina com a ação dos servidores públicos. A população deve seguir vigilante, eliminando recipientes que acumulam água e mantendo os quintais sempre limpos.