Prefeitura realiza grande Feirão de Empregos: ‘Emprega Mais Batatais’ acontece no dia 1º de novembro

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, promove no dia 1º de novembro, sábado, das 9h às 14h, o 1º Emprega Mais Batatais — o maior feirão de empregos já realizado na cidade. A ação será realizada no Ginásio do Claretiano Centro Universitário, parceiro do evento.

O evento reunirá grandes empresas da indústria e do comércio de Batatais e região, que estarão com estandes no local para cadastrar currículos, realizar entrevistas presenciais e oferecer centenas de vagas em diversas áreas. A proposta é conectar quem busca uma colocação no mercado de trabalho com empregadores que estão contratando ativamente.

Além disso, o Emprega Mais Batatais contará com um espaço de apoio ao empreendedorismo, com atendimento presencial oferecido pelo Sebrae. O estande será um ponto de orientação tanto para quem deseja iniciar seu próprio negócio quanto para aqueles que já empreendem e buscam aprimorar suas empresas. Com atendimento individualizado, o objetivo é fomentar os pequenos negócios locais, estimular o empreendedorismo e contribuir para a geração de empregos e o crescimento sustentável do município.

Com entrada gratuita e aberto ao público, o Emprega Mais Batatais é voltado a profissionais de diferentes perfis, desde jovens em busca do primeiro emprego até trabalhadores com experiência que desejam recolocação ou novos desafios. Para participar, basta comparecer ao local levando o currículo atualizado e um documento com foto. E caso não tenha currículo, não se preocupe. Haverá uma equipe no local para ajudar na elaboração do seu na hora.