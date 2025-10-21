Mega-Sena pode pagar R$ 76 milhões nesta terça-feira
O concurso 2.930 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 76 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta terça-feira (21), em São Paulo.
No concurso do último sábado (18), nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
É necessário ter 18 anos ou mais para participar. O pagamento, nesse caso, é realizado de forma online, com opção via PIX.
A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.
Fonte: g1