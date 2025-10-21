Quatro sintomas na perna podem indicar câncer de pâncreas, alertam médicos

O câncer de pâncreas é uma das formas mais letais e silenciosas da doença, com sintomas iniciais que muitas vezes passam despercebidos. De acordo com a American Cancer Society, cerca de 67 mil pessoas devem ser diagnosticadas com esse tipo de câncer nos Estados Unidos em 2025, com uma taxa de mortalidade alarmante, representando 8% das mortes por câncer no país.

Um dos primeiros sinais pode surgir nas pernas, na forma de trombose venosa profunda (TVP), caracterizada por dor, inchaço, vermelhidão e sensação de calor. Embora a TVP possa ter outras causas, em alguns casos ela está associada ao câncer de pâncreas. O risco maior ocorre quando um coágulo se desprende e atinge os pulmões, provocando embolia pulmonar — uma condição potencialmente fatal.

Outros sintomas precoces incluem fadiga persistente, fraqueza sem explicação, icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), urina escura, fezes claras ou gordurosas e coceira na pele. Com a progressão da doença, é comum ocorrer perda de peso, falta de apetite e dores abdominais ou nas costas.

Além disso, o câncer pode afetar o fígado e a vesícula biliar, levando ao aumento desses órgãos. Em alguns pacientes, há ainda interferência na produção de insulina, o que pode resultar no desenvolvimento de diabetes.

Médicos alertam que, devido à semelhança dos sintomas com outros problemas menos graves, é fundamental buscar avaliação médica ao notar sinais como coágulos sem causa aparente, icterícia ou alterações digestivas. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de um tratamento eficaz.

Dor na perna pode ser sinal precoce de câncer de pâncreas. (Foto: Instagram) © Foto: Instagram

Fonte: msn