Intoxicação por metanol: 7ª vítima em SP é um jovem de 25 anos achado morto em casa após churrasco; outras 2 pessoas morreram
A sétima morte confirmada de intoxicação por metanol no estado de São Paulo é a de um jovem de 25 anos morador de Osasco, na Região Metropolitana.
Cleiton da Silva Conrado foi encontrado morto em casa. A companheira dele, Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, foi achada desacordada e levada ao hospital, onde morreu depois. A morte dela, no entanto, não aparece ainda nem como investigada pelas autoridades.
Horas antes, o casal tinha ido a um churrasco na casa de outra vítima, Daniel, que também passou mal e morreu depois.
Cleiton morreu em 23 de setembro. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Exames indicaram que havia 16 dg/L de metanol no sangue dele e também foi identificada a presença de cocaína.
Segundo o boletim de ocorrência, o médico do Samu que atendeu o chamado já encontrou Cleiton caído com suspeita de overdose e sem sinais de violência.
A viúva de Daniel, Josiellen dos Santos de Jesus, de 27 anos, que era prima de Jhenifer, contou que eles tinham combinado de fazer um churrasco para conhecer o companheiro dela, Cleiton. Várias pessoas participaram do evento, mas, ao final, continuaram ali bebendo até mais tarde apenas os três, Jhenifer, Cleiton e Daniel.