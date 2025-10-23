Em uma mensagem que a EPTV, afiliada da TV Globo, teve acesso, o empresário dizia que poderia ser preso, mas mataria o suspeito.

“Eu fui na sua casa, me falaram que não sabem de você. Eu vou te achar hoje, uai. Eu vou te achar hoje e vou te mandar pro inferno, você vai ver se eu não dou um tiro na sua cara. Eu não vou por ninguém no meio não, é eu que vou resolver, você vai ver. Eu matar você e vou preso, mas eu vou te matar”.

Campos foi baleado por volta das 19h, em frente a um bar na Avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, no Centro de Miguelópolis. O suspeito fugiu do local após o crime.

O dono do restaurante chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Pronto Socorro de Miguelópolis.

O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio e o celular de Campos foi apreendido para perícia.