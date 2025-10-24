Bosque Municipal ‘Dr. Alberto Gaspar Gomes’ tem horário ampliado de funcionamento

Após um amplo processo de revitalização, o Bosque Municipal Dr. Alberto Gaspar Gomes está aberto ao público, oferecendo um espaço seguro, arborizado e acolhedor para o lazer, a prática de atividades físicas e a convivência familiar em Batatais. Considerado um dos principais patrimônios ambientais do município, o local recebeu nova infraestrutura, limpeza reforçada e manutenção diária, tornando-se ainda mais agradável para moradores e visitantes.

O bosque agora funciona todos os dias, com abertura dos portões às 5h30 e fechamento às 20h, sob o cuidado da Guarda Municipal, que realiza rondas e zela pela segurança do espaço. Com o novo horário, a população pode aproveitar o ambiente desde as primeiras horas da manhã, especialmente para caminhadas, corridas e atividades ao ar livre.

Cuidado e manutenção contínua

A Prefeitura de Batatais, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, de Esportes e Lazer e de Serviços, em parceria com a Guarda Civil Municipal, estruturou um sistema de gestão que garante a organização, segurança e conservação do Bosque, inclusive aos finais de semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o objetivo é oferecer condições adequadas de uso, preservando a natureza, valorizando o patrimônio público e incentivando a ocupação saudável e responsável do espaço.

Agendamento para piqueniques e atividades coletivas

Escolas, grupos, instituições e organizações que desejarem realizar piqueniques, encontros, ações educativas ou atividades coletivas no Bosque devem entrar em contato previamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O agendamento é necessário para receber orientações oficiais, garantir a organização do espaço, a segurança e a preservação do ambiente, evitando conflitos de horário e assegurando o bom uso do local.

Telefone para agendamento e informações: (16) 3661-0272