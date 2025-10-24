INSS notifica quatro milhões de beneficiários para realizar prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou, nesta sexta-feira (dia 24), quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a prova de vida. O alerta foi encaminhado pelo aplicativo Meu INSS e pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Foram notificados apenas aqueles cuja prova de vida não pôde ser feita de forma automática pelo sistema, a partir de cruzamento de informações de bancos de dados do governo federal.

De acordo com o INSS, os beneficiários notificados terão até 30 dias a partir da data de aviso para realizar a comprovação e evitar o bloqueio do pagamento.