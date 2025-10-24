INSS notifica quatro milhões de beneficiários para realizar prova de vida
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou, nesta sexta-feira (dia 24), quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a prova de vida. O alerta foi encaminhado pelo aplicativo Meu INSS e pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Foram notificados apenas aqueles cuja prova de vida não pôde ser feita de forma automática pelo sistema, a partir de cruzamento de informações de bancos de dados do governo federal.
De acordo com o INSS, os beneficiários notificados terão até 30 dias a partir da data de aviso para realizar a comprovação e evitar o bloqueio do pagamento.
Para fazer a prova de vida, o beneficiário deverá fazer o login no site ou no aplicativo Meu INSS. Se necessário, deverá seguir as instruções para fazer o reconhecimento facial. É preciso ter login e senha cadastrados no portal Gov.br.
Se preferir, o beneficiário pode também ir presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.
A prova de vida é fundamental para prevenir fraudes e garantir que os pagamentos sejam feitos de forma correta.
Sistema automático
A prova de vida atualmente é feita anualmente a partir o cruzamento de dados oficiais do governo federal, sem que os segurados precisem se manifestar. Segundo o INSS, mais de 30 milhões de pessoas, ou seja, 80% dos beneficiários, já estão com a comprovação validada.
Há, no entanto, casos em que o INSS não consegue realizar a prova de vida automaticamente, cabendo ao próprio beneficiário fazer a comprovação. São essas pessoas que estão sendo notificadas agora.
A prova de vida é importante para comprovar que o beneficiário — seja ele aposentado, pensionista ou trabalhador afastado por incapacidade temporária com duração superior a um ano — está vivo e tem o direito de continuar recebendo os proventos.
Cuidado com golpes
O INSS adverte que não faz contato direto para solicitar a prova de vida: nem por telefone, nem por aplicativo de mensagem, nem por SMS e nem por e-mail. O instituto também não envia servidores para a casa dos beneficiários para recolher documentos para a comprovação.
Por isso, desconfie de qualquer mensagem, ligação ou visita de canais oficiais que pedem para que o procedimento seja realizado ou ameaçam bloquear o benefício. Também não compartilhe dados pessoais, senhas e documentos por telefone, mensagem ou com pessoas desconhecidas.
Em caso de dúvidas, ligue para a central telefônica 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Fonte: Extra