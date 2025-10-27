O pai, José Pereira da Silva, foi achado pelos policiais em uma casa próxima. Ele estava com ferimentos no braço e passou por atendimento médico antes de ser levado à delegacia, onde ficou preso.

Ao ser questionado pelos agentes, o homem ficou em silêncio, segundo boletim de ocorrência.

Na casa, a perícia encontrou marcas de sangue na entrada e na sala. Além disso, no local, havia duas barras de ferro, também com sangue, que podem ter sido usadas para matar a vítima, ainda de acordo com o registro.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e violência doméstica, e usará imagens de câmeras de segurança para tentar esclarecer as circunstâncias.