Pai é preso suspeito de matar a filha em Ribeirão Preto; perícia achou barras de ferro com sangue
Um homem de 77 anos foi preso na noite deste domingo (26) em Ribeirão Preto (SP) por suspeita de matar a própria filha, de 54 anos.
A vítima, identificada como Andreia Adonai da Silva Almeida, foi encontrada já morta por policiais militares na Avenida Virgílio Soeira, no bairro Jardim Arlindo Laguna, por volta das 20h30. Ela tinha ferimentos no rosto.
O pai, José Pereira da Silva, foi achado pelos policiais em uma casa próxima. Ele estava com ferimentos no braço e passou por atendimento médico antes de ser levado à delegacia, onde ficou preso.
Ao ser questionado pelos agentes, o homem ficou em silêncio, segundo boletim de ocorrência.
Na casa, a perícia encontrou marcas de sangue na entrada e na sala. Além disso, no local, havia duas barras de ferro, também com sangue, que podem ter sido usadas para matar a vítima, ainda de acordo com o registro.
A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e violência doméstica, e usará imagens de câmeras de segurança para tentar esclarecer as circunstâncias.
A defesa de José Pereira não foi localizada.
Fonte: g1