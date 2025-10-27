nfluenciadora Esquerdogata é presa após xingar e ofender PMs em Ribeirão Preto: ‘Fascistinha’

A influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida como Esquerdogata, foi presa na madrugada do último sábado (25) em Ribeirão Preto (SP) por ofender e xingar policiais militares.

Em nota, os advogados Douglas Campos Marques e Roberto Bertholdo disseram que ainda não tiveram acesso ao vídeo completo, mas que os excessos foram cometidos em decorrência do uso de álcool e medicamentos de uso controlado.

O caso foi registrado como desacato, resistência e injúria racial.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em audiência de custódia, foi concedida a liberdade a Aline, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: