nfluenciadora Esquerdogata é presa após xingar e ofender PMs em Ribeirão Preto: ‘Fascistinha’
A influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida como Esquerdogata, foi presa na madrugada do último sábado (25) em Ribeirão Preto (SP) por ofender e xingar policiais militares.
Em nota, os advogados Douglas Campos Marques e Roberto Bertholdo disseram que ainda não tiveram acesso ao vídeo completo, mas que os excessos foram cometidos em decorrência do uso de álcool e medicamentos de uso controlado.
O caso foi registrado como desacato, resistência e injúria racial.
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em audiência de custódia, foi concedida a liberdade a Aline, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
Recolhimento domiciliar no período noturno, das 20 às 6h;
e comprovação a cada 60 dias de adesão a tratamento psicológico.
Esquerdogata acumula cerca de 874 mil seguidores no Instagram.
Ofensas e xingamentos
Segundo boletim de ocorrência, durante uma fiscalização de trânsito na Rua Florêncio de Abreu, Aline aproximou-se dos agentes questionando uma abordagem e filmando a ação.
O registro cita que, durante a explicação dos policiais, a influenciadora interrompeu-os e começou a dizer que o procedimento era realizado por conta da cor preta do abordado.
Depois, a influenciadora se exaltou e começou a xingar a equipe. Por conta disso, ela foi colocada na viatura e algemada, mas ainda assim continuou com as ofensas.
“Onde você nasceu? No Quintino [bairro de Ribeirão Preto], né? Acha que você é Deus? Síndrome do pequeno poder. Você não tem conceito de classe”, diz Aline em um dos trechos.
Em seguida, a influenciadora começa a bater no vidro da viatura e continua ofendendo os policiais.
“Falou o fascistinha. Chegou o fascistinha. O fascistinha que pega marmita na rua, né? Milícia.”
Ao chegar à delegacia, Aline relata estar embriagada, profere novos xingamentos e zomba dos agentes.
“Olha o fascistinha que me processou, você voltou. Ele está me processando porque ele me prendeu. Fascistinha, você voltou. Fascistinha, a gente não estava em uma audiência que você falou um monte de palavra errada, sem conjugar verbo, lembra? Eu ri de você porque você não sabe nem conjugar verbo.”
Em outro trecho, em inglês, ela cita que o policial não fala outra língua porque não tem escolaridade.
O que diz a defesa?
Além de citar o uso de álcool e de medicamentos controlados, a defesa de Aline afirmou que ela se recupera em casa do incidente, sente-se constrangida e que deseja se desculpar pessoalmente com os policiais que ela ofendeu.
Por fim, ressaltou que a influenciadora não se lembra do episódio, mas que ficou “devastada” após ver os vídeos e que o modo que agiu não representa a história dela de luta por igualdade e respeito.
Influenciadora Esquerdogata foi presa após xingar e ofender PMs em Ribeirão Preto — Foto: Redes sociais