Terceira edição do ‘Sextou Contra a Dengue’ mobiliza mais de 100 servidores e percorre três bairros nesta sexta (31)

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nesta sexta-feira, 31 de outubro, a terceira edição da força-tarefa “Sextou Contra a Dengue”, ampliando ainda mais o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Desta vez, as ações chegam aos bairros *Ouro Verde, Riachuelo e Santo Antônio*, com a participação de mais de 100 servidores municipais, oito caminhões, maquinários e equipamentos de apoio.

A iniciativa, que se tornou uma operação semanal desde o dia 17 de outubro, vem apresentando resultados importantes. Na última edição, realizada nos bairros *Vila Cruzeiro e Vila Maria*, foram 2.600 imóveis visitados e 15,4 toneladas de lixo e materiais inservíveis recolhidos – potenciais criadouros do mosquito. Na primeira semana de mobilização, nos bairros *Castelo e Alto da Bela Vista*, foram 3.048 casas visitadas e 10 toneladas de resíduos retiradas.

Durante a operação, as equipes percorrem ruas e residências realizando orientação porta a porta, identificação e eliminação de focos, além do recolhimento de materiais (que podem ser previamente deixados nas calçadas). A ação conta com o suporte de diversos setores da administração municipal, garantindo estrutura e agilidade na execução dos trabalhos.

A Prefeitura reforça que o sucesso do “Sextou Contra a Dengue” depende também da participação ativa da comunidade. Manter quintais limpos, eliminar recipientes que acumulam água e permitir o acesso dos agentes de saúde são atitudes essenciais para manter Batatais livre do mosquito.