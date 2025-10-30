Cemitérios de Batatais estão prontos para o Dia de Finados

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, concluiu uma série de melhorias nos dois cemitérios municipais – Cemitério da Saudade e Cemitério Bom Jesus – em preparação para o Dia de Finados, celebrado neste domingo, 2 de novembro. As equipes realizaram serviços de capinação, limpeza geral, jardinagem, reparos em calçadas e meios-fios, pintura e manutenção elétrica, deixando os espaços mais acolhedores e seguros para receber os visitantes.

No Cemitério da Saudade, além das novas pinturas e retoques em diversas áreas, a Dimutran (Divisão Municipal de Trânsito) instalou uma lombada na avenida Prefeito José Pimenta Neves, bem próximo ao portão principal, para aumentar a segurança dos pedestres. Trechos da calçada externa também receberam pavimentação, melhorando o acesso de quem visita o local.

Já no Cemitério Bom Jesus, a fachada passou por pintura completa, o portão foi renovado com pintura preta e os tanques de limpeza foram reformados, proporcionando um ambiente mais organizado e agradável para as homenagens aos entes queridos.

De acordo com Rodrigo Pereira, chefe da Divisão de Cemitérios da Prefeitura, as ações envolveram equipes de diversos setores municipais. Ele disse que a preocupação da Administração Municipal é preservar e aprimorar esses espaços públicos tão importantes, mantendo-os em condições dignas e respeitosas para quem vem prestar suas homenagens.

Horários de funcionamento e Missas de Finados

No sábado, 1º de novembro, os cemitérios funcionarão em horário normal, das 7h às 17h.

No domingo, Dia de Finados (2 de novembro), o horário será ampliado, com abertura das 6h às 18h, para melhor atender a um maior fluxo de visitantes.

As Missas de Finados serão celebradas na Capela Mortuária do Cemitério da Saudade, pelo padre Nelci Souza, nos seguintes horários:

Sábado (1º/11): 16h30

Domingo (2/11): 9h e 15h30