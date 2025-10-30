Cemitérios de Batatais estão prontos para o Dia de Finados
A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, concluiu uma série de melhorias nos dois cemitérios municipais – Cemitério da Saudade e Cemitério Bom Jesus – em preparação para o Dia de Finados, celebrado neste domingo, 2 de novembro. As equipes realizaram serviços de capinação, limpeza geral, jardinagem, reparos em calçadas e meios-fios, pintura e manutenção elétrica, deixando os espaços mais acolhedores e seguros para receber os visitantes.
No Cemitério da Saudade, além das novas pinturas e retoques em diversas áreas, a Dimutran (Divisão Municipal de Trânsito) instalou uma lombada na avenida Prefeito José Pimenta Neves, bem próximo ao portão principal, para aumentar a segurança dos pedestres. Trechos da calçada externa também receberam pavimentação, melhorando o acesso de quem visita o local.
Já no Cemitério Bom Jesus, a fachada passou por pintura completa, o portão foi renovado com pintura preta e os tanques de limpeza foram reformados, proporcionando um ambiente mais organizado e agradável para as homenagens aos entes queridos.
De acordo com Rodrigo Pereira, chefe da Divisão de Cemitérios da Prefeitura, as ações envolveram equipes de diversos setores municipais. Ele disse que a preocupação da Administração Municipal é preservar e aprimorar esses espaços públicos tão importantes, mantendo-os em condições dignas e respeitosas para quem vem prestar suas homenagens.
Horários de funcionamento e Missas de Finados
No sábado, 1º de novembro, os cemitérios funcionarão em horário normal, das 7h às 17h.
No sábado, 1º de novembro, os cemitérios funcionarão em horário normal, das 7h às 17h.
No domingo, Dia de Finados (2 de novembro), o horário será ampliado, com abertura das 6h às 18h, para melhor atender a um maior fluxo de visitantes.
As Missas de Finados serão celebradas na Capela Mortuária do Cemitério da Saudade, pelo padre Nelci Souza, nos seguintes horários:
Sábado (1º/11): 16h30
Domingo (2/11): 9h e 15h30