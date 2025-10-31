Grandes empresas e centenas de vagas esperam por você no Emprega Mais Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza neste sábado, 1º de novembro, das 9h às 14h, o Emprega Mais Batatais – o maior feirão de empregos já promovido na cidade. O evento acontecerá no Ginásio do Claretiano Centro Universitário (rua Dom Bosco, 466, bairro Castelo), com entrada gratuita.

O feirão reunirá grandes empresas da indústria e do comércio de Batatais e região, que estarão com espaços próprios no local para cadastro de currículos, entrevistas presenciais e oferta de vagas em diversas áreas. Será uma oportunidade para quem busca recolocação profissional, novos desafios no mercado de trabalho, o primeiro emprego ou mesmo estágio.

GRANDES OPORTUNIDADES

Entre as empresas com participação confirmada estão importantes nomes do setor produtivo, de comércio e serviços, como:ACE Batatais (com destaque para vagas no comércio varejista), Agimix, Agroplanta, Apae Batatais, Biossíntese Agriscience, BRQ Brasilquímica, Ca2T Consultoria em RH, Claretiano Centro Universitário, Don Pepper Esfiharia, Fundição Garra, JBS (Friboi, Seara, Swift, Doriana e Marba), Jumil, Lazzarini Mobiliário Corporativo, Lizote Casa e Construção, Magazine Luiza, Marispan Implementos Agrícolas, Marka Soluções Pré-fabricadas, PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), Primos Rótulos, Serap (Plurinox), Supermercados Nori, Supermercados Real, Supermercados Savegnago, Trama Azul, Transface, Usina Batatais e Usina Cevasa.

Com a presença dessas grandes marcas, o Emprega Mais Batatais chega como um grande ponto de encontro entre empresas e talentos locais, estimulando o crescimento econômico e o fortalecimento da empregabilidade na cidade.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Além das oportunidades de emprego, o evento contará com a presença de parceiros institucionais como Sebrae, Adepab, Ciee, Etec Antônio de Pádua Cardoso, PAT, Senac, Senar e o Sindicato dos Metalúrgicos, que oferecerão orientações sobre cursos, estágios e capacitações.