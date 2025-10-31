Balé Municipal encerra o ano com espetáculo no Teatro ‘Fausto Bellini Degani’

A tradicional apresentação anual do Balé Municipal de Batatais acontecerá no dia 9 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, consolidando-se como um dos momentos mais esperados do calendário cultural da cidade.

O espetáculo, que marca o encerramento das atividades letivas e artísticas do ano, reúne 46 bailarinas, de 7 a 15 anos, apresentando 23 coreografias que expressam técnica, sensibilidade e o compromisso com a formação cultural das crianças e jovens batataenses. Haverá a formatura de nove alunas.

A expectativa, como ocorre todos os anos, é de mais uma noite de encantamento. O público poderá assistir a uma sequência de coreografias criadas especialmente para o festival. O trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano resulta em apresentações marcadas por beleza estética e emoção, refletindo o esforço coletivo de alunas, da professora Alzira Helena Fernandes Contiliani e das famílias.

Além de promover a formação artística, o Balé Municipal reafirma o compromisso da Estância Turística de Batatais com a democratização da cultura. O projeto, mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, é referência, oferecendo aulas gratuitas e mantendo viva uma tradição que há décadas forma talentos locais e desperta o gosto pela arte.

Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação do Balé Municipal de Batatais promete, mais uma vez, transformar o Teatro Municipal em um palco de sonhos, emoção e arte, celebrando o talento, a disciplina e a dedicação que fazem da dança um símbolo de expressão e identidade cultural da cidade.