Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos em Belo Horizonte
Morreu, aos 73 anos, em Belo Horizonte, o cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais importantes da música brasileira. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (3), pela família do artista.
Segundo a assessoria de comunicação do hospital onde o cantor estava internado, a morte ocorreu na noite deste domingo (2), às 20h50, em decorrência de falência múltipla de órgãos.
Lô Borges estava internado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) desde 17 de outubro. Ele foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos e precisou de ventilação mecânica. No dia 25 de outubro, passou por uma traqueostomia.
Em parceria com Milton Nascimento, Lô foi um dos fundadores do Clube da Esquina.
O mineiro coleciona sucessos atemporais como “Um girassol da cor do seu cabelo”, “O trem azul” e “Paisagem da Janela”.
Lô Borges — Foto: Flávio Charchar
Fonte: g1