Desmatamento em queda puxou redução de 16,7% nas emissões do Brasil em 2024, diz relatório

A redução no desmatamento impulsionou uma queda de 16,7% nas emissões brutas de gases de efeito estufa do Brasil em 2024. É a maior retração nos índices de poluição climática do país desde 2009, e a segunda maior desde o início das medições, em 1990. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (3/11) e fazem parte da 13ª edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima.

“A queda acompanha o desmatamento, porque é o maior vetor, mas os números também mostram que é apenas em desmatamento, e esse é o problema“, afirmou o secretário-executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, ressaltando que é necessário que outros setores também apresentem reduções para que o país consiga cumprir metas.

Segundo o levantamento, as emissões somaram 2,145 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente (GtCO2e) no ano passado, abaixo dos 2,576 bilhões de 2023. O avanço é atribuído à retomada do controle de desmatamento pelo governo federal. A queda do desmatamento na Amazônia e no Cerrado provocou uma redução de 32,5%, a maior da história, nas emissões por mudança de uso da terra. As emissões brutas neste segmento, que abrange sobretudo o desmatamento, caíram de 1,341 GtCO2e para 906 GtCO2e no mesmo período.

Nos demais setores da economia, as emissões ficaram estáveis ou subiram: queda de 0,7% em agropecuária e altas de 0,8% em energia, 2,8% em processos industriais e 3,6% em resíduos. Com isso, mudança de uso da terra responde por 42% das emissões nacionais, enquanto que agropecuária por 29%, energia, 20%, resíduos, 5%, e processos industriais, 4%.