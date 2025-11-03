Feirão Limpa Nome tem descontos de até 99% para negociar dívidas
O Feirão Limpa Nome, que oferece descontos para negociar dívidas, começou nesta segunda-feira (3) e vai até o dia 30 novembro. É a chance de usar o 13º para pagar as contas.
Quase 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no país — a maior marca da história. São pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar as contas em dia e ficaram com o nome sujo.
No Brasil, as dívidas com bancos e cartões de crédito representam 27,02% do total. Depois, vêm as contas básicas, como luz e água (21,33%), e os débitos com financeiras (19,92%).
Nesta edição, mais de 1.600 empresas — de bancos a operadoras de telefone e varejistas — vão oferecer descontos que podem chegar a 99%.
Segundo as empresas participantes, existe a oportunidade de pagar parcelas de menos de R$ 10 por mês.
A negociação pode ser feita pela internet, no aplicativo e presencialmente nas mais de 7 mil agências dos correios, de graça.
A ação não é apenas para inadimplentes — quem tem dívidas em aberto, mesmo antes de negativar o nome, também pode negociar e evitar o bloqueio de crédito.