Motorista alcoolizado, sem CNH e na contramão mata idoso atropelado em Ribeirão Preto
Um homem de 45 anos alcoolizado matou atropelado um idoso, de 70 anos, no bairro Salgado Filho, em Ribeirão Preto (SP), na noite desta segunda-feira (2).
Segundo a Polícia Militar, o motorista, que não tem carteira de habilitação (CNH), seguia pela contramão no momento do atropelamento.
Depois, ainda tentou fugir sem prestar socorro, mas perdeu o controle da direção, bateu em um poste próximo e acabou preso em flagrante.
Ainda de acordo com a PM, o idoso, que não teve o nome divulgado, auxiliava um caminhoneiro a manobrar o veículo quando foi atingido pelo carro.
Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça, e deve responder por homicídio doloso. O nome também não foi divulgado.
Motorista alcoolizado matou idoso atropelado em Ribeirão Preto — Foto: Reprodução/EPTV
Fonte: g1