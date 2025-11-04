Censo 2022: Maria e José são os nomes mais populares do Brasil; veja ranking dos mais comuns
Os nomes Maria (feminino) e José (masculino) são os mais populares do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4) a partir do Censo de 2022.
Há mais de 12 milhões de Marias e 5 milhões de Josés no Brasil. Mais de 6% dos brasileiros tem o primeiro nome Maria; 2,54% são Josés. Clique aqui para ver, também, os nomes menos comuns.
Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE e abrange os nomes e sobrenomes de todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados.
Veja o top 30 do ranking na lista abaixo ou consulte no infográfico que vem a seguir os 25 mil nomes mais populares.
- Maria: 12.284.478
- José: 5.164.752
- Ana: 3.948.650
- João: 3.430.608
- Antônio: 2.241.094
- Francisco: 1.665.494
- Pedro: 1.624.478
- Carlos: 1.474.492
- Lucas: 1.341.525
- Luiz: 1.335.098
- Paulo: 1331639
- Gabriel: 1.211.227
- Marcos: 1.082.739
- Davi: 876.593
- Rafael: 873.321
- Luís: 838.237
- Daniel: 770.743
- Miguel: 715.241
- Gustavo: 680.738
- Felipe: 676.680
- Guilherme: 676.181
- Francisca: 665.602
- Eduardo: 658.697
- Matheus: 652.373
- Julia: 650.271
- Bruno: 645.929
- Marcelo: 644.503
- Arthur: 617.823
- Leonardo: 566.973
- Rodrigo: 561.663
No site do IBGE é possível consultar quão popular é o seu nome, e outros detalhes – como a origem e a cidade em que ele é mais comum.
