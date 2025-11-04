Censo 2022: Maria e José são os nomes mais populares do Brasil; veja ranking dos mais comuns

Os nomes Maria (feminino) e José (masculino) são os mais populares do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4) a partir do Censo de 2022.

Há mais de 12 milhões de Marias e 5 milhões de Josés no Brasil. Mais de 6% dos brasileiros tem o primeiro nome Maria; 2,54% são Josés. Clique aqui para ver, também, os nomes menos comuns.

Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE e abrange os nomes e sobrenomes de todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados.

Foi a primeira vez que o IBGE divulgou o ranking de sobrenomes mais comuns do país. Silva (16,7% do país) e Santos (10,52%) são os mais populares.

Veja o top 30 do ranking na lista abaixo ou consulte no infográfico que vem a seguir os 25 mil nomes mais populares.

  1. Maria: 12.284.478
  2. José: 5.164.752
  3. Ana: 3.948.650
  4. João: 3.430.608
  5. Antônio: 2.241.094
  6. Francisco: 1.665.494
  7. Pedro: 1.624.478
  8. Carlos: 1.474.492
  9. Lucas: 1.341.525
  10. Luiz: 1.335.098
  11. Paulo: 1331639
  12. Gabriel: 1.211.227
  13. Marcos: 1.082.739
  14. Davi: 876.593
  15. Rafael: 873.321
  16. Luís: 838.237
  17. Daniel: 770.743
  18. Miguel: 715.241
  19. Gustavo: 680.738
  20. Felipe: 676.680
  21. Guilherme: 676.181
  22. Francisca: 665.602
  23. Eduardo: 658.697
  24. Matheus: 652.373
  25. Julia: 650.271
  26. Bruno: 645.929
  27. Marcelo: 644.503
  28. Arthur: 617.823
  29. Leonardo: 566.973
  30. Rodrigo: 561.663

No site do IBGE é possível consultar quão popular é o seu nome, e outros detalhes – como a origem e a cidade em que ele é mais comum.

Fonte: g1

