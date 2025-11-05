Prefeitura oferece transporte gratuito para estudantes nos dias de aplicação do Enem 2025

A Prefeitura de Batatais informa que, para facilitar o deslocamento dos estudantes que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025, serão disponibilizados ônibus gratuitos do transporte coletivo municipal em horários especiais nos dias 9 e 16 de novembro, datas de aplicação das provas em todo o país.

Em Batatais, o Enem será realizado no Claretiano Centro Universitário, com abertura dos portões ao meio-dia e fechamento impreterível às 13h. As provas terão início às 13h30, seguindo o horário oficial de Brasília.

Para garantir que todos os participantes possam chegar com tranquilidade e segurança ao local, os ônibus sairão o Terminal Rodoviário em dois horários: às 9h45 e às 10h45, percorrendo todo o trajeto até o Claretiano.

Após o término das provas, haverá também transporte de retorno. No dia 9 de novembro, quando o exame termina às 19h, o ônibus sairá às 19h15. Já no dia 16 de novembro, quando a aplicação se encerra às 18h30, a saída será às 18h45, realizando o percurso de volta pela cidade.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os estudantes batataenses em um dos momentos mais importantes de sua trajetória educacional.

No primeiro domingo (9/11), os candidatos farão 90 questões objetivas (Linguagens e Ciências Humanas) e a redação. No segundo domingo (16/11), serão aplicadas 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.