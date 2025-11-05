Banda Musical Municipal realiza neste sábado o tradicional Concerto de Primavera em Batatais

A Banda Musical Municipal de Batatais “Dr. Washington Luís” apresenta neste sábado, 8 de novembro, às 20h, o tradicional Concerto de Primavera, um dos momentos mais aguardados do calendário cultural da cidade.

A apresentação acontecerá no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani” e contará com um repertório eclético e envolvente. O público poderá apreciar desde temas de filmes até clássicos internacionais e obras da MPB, além das tradicionais peças de banda que marcam a identidade musical do grupo.

O concerto é o resultado de um ano inteiro de estudos, ensaios e muita dedicação, refletindo o talento e o compromisso dos 26 integrantes da Banda Municipal. Muitos dos músicos também atuam em renomadas formações da região, como a Roda de Choro de Ribeirão Preto e Batatais, a Orquestra Sinfônica do Guri (Regional Ribeirão Preto), a Orquestra e Banda Sinfônica do Projeto Alma e a Banda Marcial Alpheu Gasparini, além de participarem de diversos grupos e projetos musicais.

A Banda também se destaca como um importante espaço de formação, com alunos que estão cursando graduação em Música e Artes, consolidando sua trajetória rumo à profissionalização.