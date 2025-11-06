Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre após ser esfaqueado pelo filho

O ex-deputado do PT Paulo Frateschi, de 75 anos, morreu, nesta quinta-feira (6/11), após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, de 34, em São Paulo. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas para atender uma ocorrência em que um homem em surto havia agredido o próprio pai com golpes de arma branca. Paulo Frateschi foi atingido na cabeça e no braço.

A mãe do rapaz tentou intervir e sofreu ferimentos leves. Segundo a PM, o ex-deputado entrou em parada cardiorrespiratória, foi socorrido pelo resgate e encaminhado ao Hospital das Clínicas. Francisco foi contido e “conduzido para providências legais”, de acordo com a PM. O local foi preservado e as partes foram encaminhadas pela Polícia Militar ao 91º DP. Foto: Reprodução Facebook

Fonte: Metrópoles