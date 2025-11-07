Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas e ventos intensos em Batatais e região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta meteorológico para o período entre sexta-feira (7) e sábado, devido à atuação de um sistema meteorológico que passará pela costa da região Sudeste. Esse sistema deve provocar chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento fortes e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do Estado.

Condições previstas para Batatais e região Batatais está inserida em uma das áreas com maior previsão de acumulado de chuva no período. Os modelos meteorológicos indicam cerca de 90 milímetros de precipitação, além de ventos que podem superar 80 km/h. Essas condições aumentam o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente em áreas mais vulneráveis.

A Defesa Civil de Batatais permanece em estado de atenção e reforça a importância de que a população acompanhe os boletins oficiais e siga as orientações preventivas.

A Defesa Civil orienta que os moradores adotem medidas de segurança durante o período de instabilidade: * Evite abrigar-se debaixo de árvores durante tempestades; * Não estacione veículos próximos a torres de energia ou outdoors; * Mantenha distância de áreas alagadas e evite atravessar vias com correnteza; * Reforce telhados e estruturas frágeis, prevenindo danos causados pelos ventos fortes; * Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, a GCM pelo 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.