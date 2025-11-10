Batatais se prepara para eleger a Corte do Carnaval 2026

A Estância Turística de Batatais já vive o clima de Carnaval. No próximo dia 14 de novembro, sexta-feira, o Clube de Campo da ABR Operária será palco do Concurso da Corte do Carnaval 2026, que vai eleger a Rainha, o Rei Momo e as Princesas que representarão oficialmente a folia batataense.

O evento, realizado pela Prefeitura de Batatais por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promete uma noite de brilho, música e alegria, com a presença de 16 concorrentes – dez candidatas e seis candidatos – que disputarão os títulos com muita simpatia, carisma e samba no pé.

As candidatas são: Ana Laura Beatriz da Silva, Bianca Anicézio Queiroz dos Santos, Grasiele Santos, Íris Carolina dos Santos Moreira, Janaína Elisabete dos Santos, Larissa Giovana Rosa Teodoro, Lídia Natania Geraldo Pinto, Maria Luiza Almeida Marcelo, Tamiris Aparecida Belminda da Silva e Tauana Caroline Cipriano. Das concorrentes, três são da escola de samba Castelo, duas da Unidos da Liberdade, duas da Acadêmicos do Samba, duas da Unidos do Morro e uma da Riachuelo.

No grupo masculino, disputam o título de Rei Momo, representando as escolas Castelo, Liberdade, Acadêmicos e Morro: Alanderson Martins Barbosa, Ariovaldo César de Souza, Denilson Luis da Silva, Ed Carlos Gonçalves, Jeferson José da Silva e Leandro Henrique Soffiatti.

O Concurso da Corte do Carnaval 2026 marca o início oficial dos preparativos para a maior festa popular da cidade, celebrando a tradição, o samba e o talento dos batataenses. Os interessados em adquirir mesas devem entrar em contato diretamente com as agremiações carnavalescas. Haverá espaço livre, sem cobrança de ingresso, para quem não quiser adquirir mesas.