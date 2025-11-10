Vários estudos sugeriram um possível vínculo entre o paracetamol e o autismo, mas sua qualidade é “baixa” ou “extremamente baixa”, segundo os autores do estudo publicado na BMJ. Na maioria das vezes, não tomam precauções suficientes para excluir outros fatores, como as predisposições genéticas ou problemas de saúde da mãe.