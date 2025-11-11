Prefeitura de Batatais abre Processo Seletivo para área da Educação

A Prefeitura de Batatais publicou o Edital nº 01/2025 para a realização de Processo Seletivo destinado à formação de cadastro reserva em diversos cargos da área da Educação, sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A organização é do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

O processo visa atender às necessidades temporárias da administração municipal, com validade de um ano, prorrogável por igual período, conforme o interesse da Prefeitura.

CARGOS E REMUNERAÇÃO

O edital contempla oportunidades para candidatos de nível médio e superior, conforme a seguir:

– Auxiliar de Desenvolvimento Educacional (Cuidador) – Ensino médio completo, salário de R$ 2.954,86, jornada de 40 horas semanais;

– Professor de Educação Básica I e II (artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português) – Licenciatura plena na área específica, remuneração de R$ 30,78 por hora/aula (30 horas semanais);

– Professor de Educação Infantil Creche – Licenciatura plena em pedagogia, salário de R$ 4.943,77 mensais, 40 horas semanais.

Todos os cargos contam com vale-alimentação de R$ 600 e vale-transporte, conforme o Decreto Federal nº 10.854/2021.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.nossorumo.org.br, das 10h do dia 17 de novembro até às 23h59 de 1º de dezembro de 2025, mediante pagamento da taxa de R$ 69 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Há possibilidade de isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico e de cotas para pessoas com deficiência (5%) e para candidatos negros (20%), conforme a legislação municipal e federal vigente.

PROVAS

O certame será composto por prova objetiva (eliminatória e classificatória) e, para os cargos de professor, também haverá avaliação de títulos.

As provas serão realizadas em Batatais (SP), em datas e horários que serão posteriormente divulgados no site do Instituto Nosso Rumo e no Diário Oficial do Município de Batatais.

As avaliações objetivas terão 30 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, matemática, legislação educacional e conhecimentos específicos, conforme o cargo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública, respeitando a ordem de classificação.

O edital completo, com todas as regras, requisitos, cronograma e anexos, está disponível ao final deste texto e também no site oficial da banca organizadora www.nossorumo.org.br e no portal da Prefeitura de Batatais http://www.batatais.sp.gov.br