A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo do whey protein em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

Segundo a agência, os suplementos vêm sendo divulgados e comercializados em sites de vendas on-line, como Shopee e Mercado Livre, sem possuir regularização sanitária. Além disso, não há identificação de fabricante ou importador nacional.

Suplementos e óleos da marca Bugroon

A Agência também determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos seus produtos suspensos.

A ação fiscal foi motivada pelo fato de a fabricante produzir suplementos e óleos da marca Bugroon sem possuir licenciamento sanitário para esta atividade e comercializar esses produtos em seu site oficial.

Confira os suplementos que foram suspensos:

  • Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).
  • Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).
  • Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).

Soda cáustica em Escamas Limpinha 99%

A Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda, também sofreu ação fiscal e deve ser recolhido. O produto, que não possui registro como saneante junto à Anvisa, está impedido de ser comercializado, distribuído e fabricado, segundo a Anvisa. A sua divulgação e o seu uso também estão proibidos.

g1

