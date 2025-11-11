Anvisa suspende marca de whey protein em pó; veja qual
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo do whey protein em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.
Segundo a agência, os suplementos vêm sendo divulgados e comercializados em sites de vendas on-line, como Shopee e Mercado Livre, sem possuir regularização sanitária. Além disso, não há identificação de fabricante ou importador nacional.
Suplementos e óleos da marca Bugroon
A Agência também determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos seus produtos suspensos.
A ação fiscal foi motivada pelo fato de a fabricante produzir suplementos e óleos da marca Bugroon sem possuir licenciamento sanitário para esta atividade e comercializar esses produtos em seu site oficial.
Confira os suplementos que foram suspensos:
- Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).
- Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).
- Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).