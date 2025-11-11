A Agência também determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo dos seus produtos suspensos.

A ação fiscal foi motivada pelo fato de a fabricante produzir suplementos e óleos da marca Bugroon sem possuir licenciamento sanitário para esta atividade e comercializar esses produtos em seu site oficial.

Confira os suplementos que foram suspensos:

Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).