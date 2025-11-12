Secretaria de Saúde de Batatais promove programação especial do Novembro Azul nas Unidades de Saúde

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza ao longo do mês de novembro uma série de ações educativas e atendimentos especiais voltados à saúde do homem, dentro da campanha Novembro Azul, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

As atividades acontecem em diversas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com palestras, rodas de conversa, horários estendidos e atendimentos médicos. A programação começa nesta terça-feira, dia 12, e segue até o fim do mês.

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO AZUL – BATATAIS

12/11 (quarta-feira) – UBS Alvorada: atividades orientativas em sala de espera e atendimento médico, das 16h30 às 20h

14/11 (sexta-feira) – UBS Vila Lídia: café da tarde, roda de conversa e atendimento com o Dr. João Pedro, das 16h30 às 19h30

18/11 (terça-feira) – UBS Vila Lopes: atividades orientativas e atendimento médico, das 17h às 20h

19/11 (quarta-feira) – PSF1 (Nossa Senhora Auxiliadora): café da tarde, roda de conversa e atendimento com o Dr. João Pedro, das 16h30 às 19h30

19/11 (quarta-feira) – Almoxarifado da Prefeitura: palestra com o médico Felipe Nori e a enfermeira Camila, às 13h

24/11 (segunda-feira) – CS1 (Centro de Saúde da região central): palestra e horário estendido até 19h30

25/11 (terça-feira) – CSE (Centro de Saúde Escola – Claretiano): palestra e horário estendido até 19h30

25/11 (terça-feira) – UBS Altino: atividades orientativas e atendimento médico até 19h

26/11 (quarta-feira) – UBS Vila Cruzeiro: atividades orientativas e atendimento médico até 20h

27/11 (quinta-feira) – UBS São Carlos: atividades orientativas e atendimento médico até 20h

CUIDADO E INFORMAÇÃO SALVAM VIDAS

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens brasileiros, representando cerca de 30% dos diagnósticos, com estimativa de 72 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025.A doença está associada, em parte, a fatores como sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, consumo de álcool e alimentação inadequada – comportamentos que podem ser modificados com ações de prevenção e promoção da saúde.

QUANDO REALIZAR OS EXAMES

A recomendação é que homens a partir dos 50 anos realizem exames periódicos anuais para o diagnóstico precoce. Aqueles com histórico familiar da doença devem iniciar o acompanhamento aos 40 anos.Os principais exames são o toque retal e o exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico), ambos fundamentais para a detecção precoce do câncer de próstata.

ATENÇÃO AOS SINAIS E SINTOMAS

O câncer de próstata pode se desenvolver de forma silenciosa, por isso é essencial procurar atendimento médico diante de sinais como:

Dificuldade ou necessidade frequente de urinar, principalmente à noite

Dores na região pélvica

Dores ósseas e fraqueza nas pernas (em casos mais avançados)