A Secretaria de Educação de Batatais finalizou o processo seletivo para a oferta de vagas em creches para o ano letivo de 2026. As inscrições ocorreram entre os dias 10 de setembro e 11 de outubro, e o processo de seleção seguiu critérios de prioridade, contemplando inicialmente:

Crianças em situação de risco;

Crianças cujos responsáveis estejam empregados;

Demais candidatos.

Em casos de empate, foram levados em consideração fatores como o maior tempo de espera por vaga, famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e mães solo.

Além das vagas nas creches municipais, as inscrições para as instituições conveniadas também foram centralizadas pela Secretaria de Educação, o que otimiza a gestão e possibilita o atendimento inicial de 352 crianças para o início do ano letivo.

A distribuição dos candidatos foi feita conforme as opções registradas no momento da inscrição, e em outros casos pela proximidade da residência dos solicitantes.

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS



Os candidatos selecionados estão sendo convocados para efetivar a matrícula de seus filhos. Para realizar a matrícula, os responsáveis devem comparecer à creche com os seguintes documentos:

Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis;

Declaração de vacinação da criança atualizada, disponível na UBS de referência de cada família;

Cópia do Cartão do SUS da criança;

Cópia do Cartão do Bolsa Família, caso a família seja beneficiária.

LISTA DE ESPERA



Os candidatos que não foram selecionados e constam na Lista de Espera serão contatados por telefone à medida que novas vagas sejam disponibilizadas. É importante destacar que, com exceção das creches Caricy Boareto Mansur, Menino Jesus, Morada do Verde e Campinho da Paz, ainda há vagas disponíveis em outras unidades. Os interessados podem consultar a Secretaria de Educação sobre a possibilidade de transferência para outra unidade.

INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO

Aos candidatos que não realizaram a inscrição na fase inicial, será possível efetuar a inscrição para interesse em vaga a partir do dia 26 de janeiro de 2026, diretamente na Secretaria Municipal de Educação.

CONSULTAS E INFORMAÇÕES

A Lista de Selecionados e a Lista de Espera estão disponíveis nos arquivos abaixo. Na lista de espera, os nomes destacados em laranja correspondem aos alunos que já estão matriculados e desejam mudança de unidade.