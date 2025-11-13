Secretaria de Educação divulga resultados da seleção para matrículas em creches para 2026
Crianças em situação de risco;
Crianças cujos responsáveis estejam empregados;
Demais candidatos.
Além das vagas nas creches municipais, as inscrições para as instituições conveniadas também foram centralizadas pela Secretaria de Educação, o que otimiza a gestão e possibilita o atendimento inicial de 352 crianças para o início do ano letivo.
A distribuição dos candidatos foi feita conforme as opções registradas no momento da inscrição, e em outros casos pela proximidade da residência dos solicitantes.
Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis;
Declaração de vacinação da criança atualizada, disponível na UBS de referência de cada família;
Cópia do Cartão do SUS da criança;
Cópia do Cartão do Bolsa Família, caso a família seja beneficiária.
LISTA DE ESPERA
Os candidatos que não foram selecionados e constam na Lista de Espera serão contatados por telefone à medida que novas vagas sejam disponibilizadas. É importante destacar que, com exceção das creches Caricy Boareto Mansur, Menino Jesus, Morada do Verde e Campinho da Paz, ainda há vagas disponíveis em outras unidades. Os interessados podem consultar a Secretaria de Educação sobre a possibilidade de transferência para outra unidade.
INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO
Aos candidatos que não realizaram a inscrição na fase inicial, será possível efetuar a inscrição para interesse em vaga a partir do dia 26 de janeiro de 2026, diretamente na Secretaria Municipal de Educação.
CONSULTAS E INFORMAÇÕES
A Lista de Selecionados e a Lista de Espera estão disponíveis nos arquivos abaixo. Na lista de espera, os nomes destacados em laranja correspondem aos alunos que já estão matriculados e desejam mudança de unidade.