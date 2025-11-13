Ele foi preso no dia 11 de setembro do ano passado, depois de procurar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Valinhos (SP) por causa de um ferimento no pé, causado por munição de fuzil. De acordo com as investigações, foi Ricardo quem dirigiu o carro que levou Roberto até a UPA.

Jessen Males Bertazini e Igor Henrique Caetano da Silva, dois dos investigados por envolvimento no crime, morreram durante o processo e as penas foram extintas.

Veja abaixo as penas de cada um dos condenados na sentença de quarta-feira:

Ricardo Marques Trovão Lafaeff: 46 anos e 10 meses de prisão por organização criminosa armada, roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Absolvido do crime de roubo e incêndio.

Cleuza Aparecida Duarte Ribeiro: 13 anos, 17 meses e 10 dias de prisão por organização criminosa armada, associação criminosa armada, lavagem e ocultação de bens e valores.

Silvio Roberto Machado: 15 anos de prisão por organização criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, em continuidade delitiva, e falsidade ideológica. Absolvido do crime de roubo e incêndio.

Marcos Vinicius Cavalcanti Pereira da Silva: 7 anos e 6 meses de prisão por organização criminosa armada.

Hugo Henrique Guedes Diniz: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada. Está foragido.

Clayton José Ramos Neto: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada.

Fernando Henrique Vernille de Sales: 6 anos de prisão por organização criminosa armada.

Denis da Costa Oliveira: 5 anos e 3 meses de prisão por lavagem e ocultação de bens e valores.

Luiz Carlos de Oliveira: 6 anos e 9 meses de prisão por associação criminosa armada e lavagem e ocultação de bens e valores.

6 anos e 9 meses de prisão por associação criminosa armada e lavagem e ocultação de bens e valores. Cleiton Roger Ribeiro: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada.