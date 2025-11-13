Justiça condena 10 membros de organização criminosa por ataque a carro-forte e uso de explosivos no interior de SP
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou dez membros de uma organização criminosa por participarem de um ataque a um carro-forte na noite de 9 de setembro de 2024, na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), entre Batatais (SP) e Restinga (SP).
Na sentença, proferida na quarta-feira (12), o juiz Ewerton Meirelis Gonçalves ainda absolveu dois dos condenados dos crimes de roubo e incêndio. (veja mais abaixo a pena de cada um dos envolvidos)
Ricardo Marques Trovão Lafaeff teve a pena mais severa, de 46 anos e dez meses, por organização criminosa armada, roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.
Ao g1, a defesa dele informou que ainda não foi intimada, mas deve recorrer da decisão.
“O Ricardo não teve participação nos crimes pelos quais foi condenado, não esteve no local e foi vinculado ao processo por uma foto onde não houve nenhuma perícia ou prova técnica que comprovasse que era ele.
Irmão de Ricardo, Roberto Marques Trovão Lafaeff foi condenado em junho deste ano a 35 anos de prisão por roubo, falsidade ideológica e adulteração de chassi de veículo.
Ele foi preso no dia 11 de setembro do ano passado, depois de procurar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Valinhos (SP) por causa de um ferimento no pé, causado por munição de fuzil. De acordo com as investigações, foi Ricardo quem dirigiu o carro que levou Roberto até a UPA.
Jessen Males Bertazini e Igor Henrique Caetano da Silva, dois dos investigados por envolvimento no crime, morreram durante o processo e as penas foram extintas.
Veja abaixo as penas de cada um dos condenados na sentença de quarta-feira:
- Ricardo Marques Trovão Lafaeff: 46 anos e 10 meses de prisão por organização criminosa armada, roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Absolvido do crime de roubo e incêndio.
- Cleuza Aparecida Duarte Ribeiro: 13 anos, 17 meses e 10 dias de prisão por organização criminosa armada, associação criminosa armada, lavagem e ocultação de bens e valores.
- Silvio Roberto Machado: 15 anos de prisão por organização criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, em continuidade delitiva, e falsidade ideológica. Absolvido do crime de roubo e incêndio.
- Marcos Vinicius Cavalcanti Pereira da Silva: 7 anos e 6 meses de prisão por organização criminosa armada.
- Hugo Henrique Guedes Diniz: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada. Está foragido.
- Clayton José Ramos Neto: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada.
- Fernando Henrique Vernille de Sales: 6 anos de prisão por organização criminosa armada.
- Denis da Costa Oliveira: 5 anos e 3 meses de prisão por lavagem e ocultação de bens e valores.
- Luiz Carlos de Oliveira: 6 anos e 9 meses de prisão por associação criminosa armada e lavagem e ocultação de bens e valores.
- Cleiton Roger Ribeiro: 6 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa armada.