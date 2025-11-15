Batatais elege Corte do Carnaval 2026 em noite de festa e muito samba

A Estância Turística de Batatais já está oficialmente no clima da folia. Na noite desta sexta-feira, 14 de novembro, o Clube de Campo da ABR Operária recebeu grande público para acompanhar o Concurso da Corte do Carnaval 2026, realizado pela Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com muito brilho, samba no pé e animação, 15 candidatos – dez concorrentes ao título de Rainha e cinco ao de Rei Momo – disputaram as faixas que simbolizam a representatividade e a alegria do Carnaval batataense.

Os vencedores foram:

Rainha do Carnaval 2026: Maria Luiza Almeida Marcelo, da escola de samba Unidos da Liberdade

Rei Momo: Jeferson José da Silva, também da Unidos da Liberdade

Princesas: Tauana Caroline Cipriano, da escola de samba Castelo, e Janaína Elisabete dos Santos, da Unidos do Morro

A Corte eleita será a responsável por representar oficialmente o município nos eventos carnavalescos de 2026, fortalecendo a tradição e celebrando o talento das comunidades das escolas de samba.

Encerrando a noite com chave de ouro, o público foi presenteado com a apresentação do grupo de samba “Chega Pra Sambar”, que animou os presentes e marcou o início dos preparativos para a maior festa popular da cidade.

A Prefeitura de Batatais agradece a participação de todas as candidatas e candidatos, bem como o empenho das escolas de samba e da comunidade, reforçando o compromisso de promover um Carnaval cada vez mais vibrante, inclusivo e representativo.