Batatais promove nova edição da campanha ‘Reviva o Óleo’ para incentivar descarte consciente

Batatais receberá mais uma importante ação de conscientização ambiental. No próximo dia 19, quarta-feira, a Prefeitura, por meio da É Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, realiza uma nova edição da campanha “Reviva o Óleo”, voltada para a coleta de óleo de cozinha usado.

A iniciativa conta com a parceria da empresa Brejeiro, de Orlândia (SP), e acontecerá das 8h às 15h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, localizado em frente ao Terminal Rodoviário.

Com foco na sustentabilidade e na preservação dos recursos naturais, a campanha tem como objetivo incentivar a população a realizar o descarte correto do óleo de cozinha usado — um dos principais poluentes de esgotos e corpos d`água quando despejado de forma inadequada. Todo o material recolhido será encaminhado à empresa parceira, responsável por sua reutilização na produção de biocombustível.

INCENTIVOS

Além do impacto ambiental positivo, a ação oferece incentivos aos participantes. Quem doar quatro litros de óleo usado receberá um frasco de óleo novo.

A campanha “Reviva o Óleo” vem se consolidando como uma referência local em educação ambiental, mostrando como atitudes simples podem contribuir para a sustentabilidade e o reaproveitamento de resíduos.