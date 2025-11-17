Enxadrista batataense garante vaga no Pan-Americano de Xadrez para Deficientes Visuais 2026

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, informa com alegria que o atleta e professor Sérgio Silva conquistou o vice-campeonato na Final da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2025, realizada entre 13 e 16 de novembro, na cidade de São Paulo.

Com o excelente resultado, o enxadrista assegurou sua classificação para o Pan-Americano de Xadrez para Deficientes Visuais 2026, que também acontecerá na capital paulista. A conquista reforça o alto nível técnico do atleta, e também a força crescente da modalidade em Batatais.

A Secretaria destaca que a participação de Sérgio Silva simboliza o papel fundamental do xadrez como ferramenta de inclusão, autonomia e desenvolvimento intelectual para pessoas com deficiência visual. De acordo com entidades especializadas, como a FBX-DV (Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais), o xadrez contribui diretamente para o aprimoramento do raciocínio lógico, da concentração, da capacidade estratégica e da socialização, além de promover autoestima e bem-estar.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer parabeniza o professor Sérgio Silva por sua dedicação, talento e pelo brilhante resultado alcançado, desejando pleno sucesso em sua preparação para o Pan-Americano.