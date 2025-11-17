Batatais celebra o Dia da Consciência Negra com evento multicultural

A Prefeitura de Batatais, por meio das secretarias municipais de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade e de Cultura e Turismo, em parceria com o Compadecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra), promove no dia 20 de novembro uma programação especial em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

As atividades terão início às 14h, em frente ao Centro Cultural Professor Sérgio Laurato, com uma série de atrações culturais que valorizam a ancestralidade, a arte e a identidade afro-brasileira. A programação inclui:

• Roda de capoeira com o grupo Axé Liberdade;

• Roda de conversa sobre ancestralidade com o professor José Osmar;

• Apresentação da Nuapi (Núcleo de Aprendizagem Princesa Isabel);

• Ensaio aberto do grupo “Que Bloco é Esse”;

• Projeto Guri, com repertório de músicas africanas e afro-brasileiras;

• Tradicional feijoada, servida a partir das 18h (gratuita e distribuída enquanto durar).

O Mês da Consciência Negra, especialmente celebrado em 20 de novembro, convida a sociedade à reflexão sobre o combate ao racismo, a superação das desigualdades sociais e o reconhecimento das conquistas do povo negro, além de exaltar a riqueza da cultura afro-brasileira.