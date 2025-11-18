Segundo a RP Mobi, empresa que administra o trânsito na cidade, o motociclista, Yuri Vinicius Salvador do Nascimento, não teria respeitado a sinalização e atravessou a via, colidindo na lateral de um carro que fazia a conversão para entrar no aeroporto. Ele morreu na hora.

Uma mulher de 35 anos que estava na garupa da moto foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O motorista não se feriu.

Por conta do acidente, a avenida foi interditada e o trânsito precisou ser desviado pela via que dá acesso ao aeroporto.

Motociclista de 31 anos morreu após bater contra veículo próximo ao Aeroporto de Ribeirão Preto, SP — Foto: Fábio Marchiselli/CBN Ribeirão