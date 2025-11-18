Motociclista morre após bater em carro em frente ao Aeroporto de Ribeirão Preto, SP
Um homem de 31 anos morreu no fim da manhã desta terça-feira (18) depois de bater a moto em um carro ao passar o sinal vermelho em uma via na zona Norte de Ribeirão Preto (SP).
O acidente aconteceu por volta das 11h45 na Avenida Thomaz Alberto Whately, em frente ao Aeroporto Leite Lopes.
Segundo a RP Mobi, empresa que administra o trânsito na cidade, o motociclista, Yuri Vinicius Salvador do Nascimento, não teria respeitado a sinalização e atravessou a via, colidindo na lateral de um carro que fazia a conversão para entrar no aeroporto. Ele morreu na hora.
Uma mulher de 35 anos que estava na garupa da moto foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O motorista não se feriu.
Por conta do acidente, a avenida foi interditada e o trânsito precisou ser desviado pela via que dá acesso ao aeroporto.