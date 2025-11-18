Secretaria de Educação realiza Festival da Educação Infantil com o tema Brinquedos e Brincadeiras

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizará nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal, o tradicional Festival da Educação Infantil, evento já consolidado no calendário pedagógico da rede municipal de ensino. A programação é voltada aos estudantes da pré-escola, com entrada gratuita para as famílias.

Nesta edição, o Festival traz como tema “Brinquedos e Brincadeiras”, destacando a importância do brincar no desenvolvimento integral das crianças. As apresentações serão realizadas pelos estudantes de 4 e 5 anos, que ao longo do ano letivo foram orientados por seus professores no desenvolvimento de habilidades previstas nos campos de experiência da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

O objetivo do Festival é valorizar o desenvolvimento motor, a socialização e a vivência em grupo, aspectos fundamentais na primeira infância. A proposta também busca evidenciar a riqueza da diversidade cultural brasileira, que se expressa nas inúmeras brincadeiras tradicionais, conectando patrimônio cultural e práticas lúdicas.

Durante o evento, serão exploradas diferentes linguagens artísticas, permitindo que as crianças expressem suas experiências, emoções e descobertas por meio de movimentos, músicas, dramatizações e jogos simbólicos.

A Secretaria Municipal de Educação convida toda a comunidade escolar a prestigiar o Festival e celebrar, junto às crianças, a potência do brincar como caminho para o desenvolvimento e a construção de saberes.