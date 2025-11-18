Prefeitura de Batatais decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado da Consciência Negra

A Prefeitura de Batatais decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 21 de novembro, dia seguinte ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, 20. Com isso, os órgãos públicos municipais terão um feriado prolongado.

Apesar da medida, os serviços considerados essenciais seguirão funcionando normalmente. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) manterá o atendimento à população 24 horas por dia. Da mesma forma, os serviços de segurança pública, como a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Defesa Civil, continuam com operações regulares. A coleta de lixo também não será interrompida, garantindo a manutenção da limpeza urbana durante o feriado.

O transporte público municipal será suspenso apenas na quinta-feira (20), voltando a operar normalmente na sexta-feira (21) e no sábado (22).

A unidade local do Poupatempo terá interrupção nas atividades no dia 20, retomando o atendimento ao público na sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 13h.

Já os serviços sob administração municipal oferecidos dentro do Poupatempo, como Procon, PAT, Banco do Povo, Junta Militar e Sebrae, permanecerão fechados durante todo o feriado prolongado, com reabertura prevista para segunda-feira (24), das 9h às 17h.

As demais repartições públicas municipais, incluindo as unidades básicas de saúde, estarão fechadas a partir da quinta-feira, retomando o atendimento normal também na segunda-feira, dia 24.