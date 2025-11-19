Batatais recebe 1ª edição do Summit Reforma Tributária no dia 26 de novembro

Batatais sediará, no dia 26 de novembro, a primeira edição do Summit Reforma Tributária, um evento gratuito que reunirá especialistas para esclarecer, de maneira prática e objetiva, os impactos das mudanças previstas na legislação tributária brasileira. A atividade será realizada às 18h30, no Centro de Eventos BW, e promete trazer informações essenciais para empresários, empreendedores, produtores rurais e profissionais da área contábil e jurídica.

Com o tema “Reforma Tributária: quanto isso vai te custar?”, o encontro oferecerá ao público uma oportunidade de entender, com profundidade, como as novas regras devem impactar os negócios e as empresas já a partir de 2026.

Realizado em parceria entre Allan Parpineli Gestão Estratégica de Negócios, DMBB Advogados e Sicredi e com o apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o Summit contará com a presença de três especialistas:

Dr. Fábio Del Bianco – Advogado empresarial e sócio-fundador do DMBB Advogados. Especialista em Direito Tributário, atua na estruturação jurídica e financeira de negócios e coordena projetos de consultoria fiscal e societária em diversos segmentos.

Allan Parpineli – Consultor e contador, graduado em Administração, com MBA em Controladoria, Finanças e Gestão Empresarial. Possui 15 anos de experiência em gestão estratégica de indústrias, comércios e produtores rurais.

José Augusto – Advogado e Contador, com MBA em Gestão Tributária pela USP/Esalq e pós-graduações em Direito Tributário e Finanças Corporativas, com ampla atuação em empresas nacionais e multinacionais.