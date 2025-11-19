Prefeitura da Estância Turística de Batatais lança programação do Natal Encantado 2025

‘Tudo que brilha em nós é Natal’. Com esse tema que celebra a união, o afeto e a esperança, a Prefeitura da Estância Turística de Batatais apresenta o Natal Encantado 2025, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. A programação deste ano será marcada por luz, música, reencontros e uma agenda intensa de apresentações artísticas durante todo o mês de dezembro.

O clima natalino começa a tomar conta da cidade no dia 29 de novembro, com o acendimento das luzes na Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, onde será realizada a abertura oficial do evento.

Já no dia 5 de dezembro, é a vez do Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves” receber sua iluminação especial, transformando-se em um dos cenários mais encantadores do período festivo.

Além das inaugurações, o Natal Encantado 2025 traz como destaque apresentações artísticas todos os finais de semana, reunindo talentos locais, grupos tradicionais, espetáculos de dança, música e cultura popular. A programação inclui ainda a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola, concertos, corais, balé, shows e eventos especiais que valorizam artistas e instituições batataenses.

Outro grande momento das celebrações será no dia 23 de dezembro, uma terça-feira, às 20h, com a realização da 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais, no entorno do Lago Artificial, reunindo personagens infantis, grupos de dança, entidades, cenários iluminados e um desfile que já se tornou tradição no município.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – NATAL ENCANTADO 2025

NOVEMBRO

Sábado – dia 29

20h:

Inauguração do Natal Encantado na Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde

Apresentação do Coral Pingos de Luz

Show com Felipe Pacheco

Local: Praça Cônego Joaquim Alves

Domingo – dia 30

20h:

Apresentação da Banda Musical Municipal “Dr. Washington Luís”

Show com Ventura Duo

Local: Praça Cônego Joaquim Alves

DEZEMBRO

Segunda – dia 1º

19h:Caravana de Natal da Coca Cola

Parte da região do Supermercado Nori da Vila Maria, segue pela avenida 14 de Março, rua Carlos Gomes e chega ao Supermercado Real.

Sexta-feira – dia 05

19h30: Inauguração do Natal Encantado no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”

20h: Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e Coral Minaz

Local: Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”

Sábado – dia 06

Comemoração do Dia do Samba

16h – Bloco Só + 1

17h – Raiz Samba 6

18h15 – H2 Samba

19h30 – Amigos do Samba

20h45 – Galeria do Samba

22h – Salim Cipriano e banda

Local: Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”

Domingo – dia 7

18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Baby Class do Nuapi

19h30: Apresentação das alunas de Balé Baby, Pré-Infantil e Juvenil da Escola BailArt, com o repertório “As Reverências Natalinas de 2025”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sexta – dia 12

19h: Banda Holy Place

20h30: Coral do Casi

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sábado – dia 13

20h: 1ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Domingo – dia 14

18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Infantil do Nuapi

19h30: “Muh Acústico” com músicas natalinas

20h: Regiane Bendasoli

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

De 17 a 19 de dezembro

Carreatas Iluminadas organizadas pela ACE Batatais

Sexta-feira – dia 19

19h:

Coral da Paz

Coral Adunt Prise

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sábado – dia 20

20h: 2ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Domingo – dia 21

19h30: Balé Nuapi – “A magia do ballet”, com Bianca e a Maria Guiçardi

20h: Final do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Terça-feira – dia 23

20h: 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais (Personagens infantis, grupos de dança, entidades)

Local: Entorno do Lago Artificial

E MAIS: a programação contará com Feira de Artesanato e Alimentação em todos os dias do evento.