Prefeitura da Estância Turística de Batatais lança programação do Natal Encantado 2025
‘Tudo que brilha em nós é Natal’. Com esse tema que celebra a união, o afeto e a esperança, a Prefeitura da Estância Turística de Batatais apresenta o Natal Encantado 2025, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade. A programação deste ano será marcada por luz, música, reencontros e uma agenda intensa de apresentações artísticas durante todo o mês de dezembro.
O clima natalino começa a tomar conta da cidade no dia 29 de novembro, com o acendimento das luzes na Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, onde será realizada a abertura oficial do evento.
Já no dia 5 de dezembro, é a vez do Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves” receber sua iluminação especial, transformando-se em um dos cenários mais encantadores do período festivo.
Além das inaugurações, o Natal Encantado 2025 traz como destaque apresentações artísticas todos os finais de semana, reunindo talentos locais, grupos tradicionais, espetáculos de dança, música e cultura popular. A programação inclui ainda a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola, concertos, corais, balé, shows e eventos especiais que valorizam artistas e instituições batataenses.
Outro grande momento das celebrações será no dia 23 de dezembro, uma terça-feira, às 20h, com a realização da 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais, no entorno do Lago Artificial, reunindo personagens infantis, grupos de dança, entidades, cenários iluminados e um desfile que já se tornou tradição no município.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA – NATAL ENCANTADO 2025
NOVEMBRO
Sábado – dia 29
20h:
Inauguração do Natal Encantado na Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Apresentação do Coral Pingos de Luz
Show com Felipe Pacheco
Local: Praça Cônego Joaquim Alves
Domingo – dia 30
20h:
Apresentação da Banda Musical Municipal “Dr. Washington Luís”
Show com Ventura Duo
Local: Praça Cônego Joaquim Alves
DEZEMBRO
Segunda – dia 1º
19h:Caravana de Natal da Coca Cola
Parte da região do Supermercado Nori da Vila Maria, segue pela avenida 14 de Março, rua Carlos Gomes e chega ao Supermercado Real.
Sexta-feira – dia 05
19h30: Inauguração do Natal Encantado no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”
20h: Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e Coral Minaz
Local: Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”
Sábado – dia 06
Comemoração do Dia do Samba
16h – Bloco Só + 1
17h – Raiz Samba 6
18h15 – H2 Samba
19h30 – Amigos do Samba
20h45 – Galeria do Samba
22h – Salim Cipriano e banda
Local: Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”
Domingo – dia 7
18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Baby Class do Nuapi
19h30: Apresentação das alunas de Balé Baby, Pré-Infantil e Juvenil da Escola BailArt, com o repertório “As Reverências Natalinas de 2025”
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Sexta – dia 12
19h: Banda Holy Place
20h30: Coral do Casi
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Sábado – dia 13
20h: 1ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Domingo – dia 14
18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Infantil do Nuapi
19h30: “Muh Acústico” com músicas natalinas
20h: Regiane Bendasoli
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
De 17 a 19 de dezembro
Carreatas Iluminadas organizadas pela ACE Batatais
Sexta-feira – dia 19
19h:
Coral da Paz
Coral Adunt Prise
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Sábado – dia 20
20h: 2ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Domingo – dia 21
19h30: Balé Nuapi – “A magia do ballet”, com Bianca e a Maria Guiçardi
20h: Final do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”
Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”
Terça-feira – dia 23
20h: 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais (Personagens infantis, grupos de dança, entidades)
Local: Entorno do Lago Artificial
E MAIS: a programação contará com Feira de Artesanato e Alimentação em todos os dias do evento.